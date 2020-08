Kalache de Marivan : des chaussures artisanales traditionnelles iraniennes

« Kalache » est une sorte de chaussure douce, confortable, durable et faite à la main qui est courante dans plusieurs régions d'Iran, en particulier dans la province du Kurdistan à l’ouest. Kalache est fait de fibres naturelles et est considéré comme un artisanat de la province. La ville de Marivan avec plus de 4 000 habitants compte le plus de tisserands de «Kalache». Les photos montrent de petits ateliers et magasins vendant du Kalache dans la ville kurdophone iranienne. Il est toujours très populaire en Iran pour son confort et sa fraîcheur en été. (Photographe : Seyyed Mosleh Pir khezranian)