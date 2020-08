Iran : Pétrochimie de Lordegan au sud-ouest

Chahr-e Kord (IRNA)-La Compagnie pétrochimique de Lordegan est l'une des filiales du Groupe pétrochimique d'Investissement iranien. Elle est en cours de construction sur un terrain de 100 hectares dans la région de Falard, à 55 km de Lordegan et à 210 km de Chahrekord, chef-lieu de la province de Chaharmahal et Bakhtiari au sud-ouest de l’Iran. La production de ce complexe sera l'urée et l'ammoniac et sa capacité de production annuelle est d'un million et 73 mille tonnes d'urée et 677 mille tonnes d'ammoniac. L'ammoniac est principalement utilisé dans la production d'engrais chimiques. (Photo : Ahmad Riyahi Dehkordi)