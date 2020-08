Semnan (IRNA)- Le Musée de la faune de Semnan est l'un des musées les plus beaux et les plus spectaculaires, situé dans le Département général de l'environnement de la province de Semnan au centre de l’Iran. Ce musée est une collection d'espèces sauvages, autochtones ou non autochtones. Il montre en particulier des exemples significatifs et rares de couverture animale de la région. (Photographe : Ali Akbar Bandari)