Iran: dans l’ambiance du Muharram 2020

Téhéran (IRNA)- Chaque année, pendant les dix premiers jours de Muharram, les musulmans s'habillent de noir, érigent des tentes de deuil et participent à des processions de masse pour commémorer le martyre de l'Imam Hussein. Toujours après 14 siècles, la mémoire de l'Imam Hussein est vivante dans le cœur et l'esprit des musulmans. Mais cette année, les musulmans marquent le Muharram le plus différent, au milieu d'une pandémie qui a annulé chaque rassemblement de masse. L'atmosphère de Muharram est toujours là. La majorité des gens sont vêtus de noir et des tentes de deuil sont érigées à l'avance chaque année. Le gouvernement a déclaré qu'il n'empêcherait pas les cérémonies de Muharram, mais a conseillé aux gens d'observer les protocoles de santé.