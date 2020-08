Tragédie d’Achoura : le Tazieh du martyre d’Al-Abbas dans la zone culturelle de Roudaki à Téhéran

Téhéran (IRNA)- En image le huitième soir de l'événement théâtral de Tazieh (rejouer la tragédie de Kerbala et la passion de l’Imam Hossein et de ses compagnons dans la bataille de Karbala), représenté le vendredi soir 28 août 2020 dans la zone culturelle de Roudaki de Téhéran devant la salle Vahdat (Talar-e Vahdat). L’événement religieux et culturel se tient avec le soutien et la participation de la Fondation culturelle et artistique de Roudaki et du Groupe de Tazieh du "Seigneur des Martyrs (P)". Cette année les cérémonies de Muharram (la plus grande commémoration religieuse chiite) sont marquées par l'application des règles de prévention Covid-19 et des gestes barrières et ne doivent avoir lieu dans des espaces clos. (Photo: Amin Jalali)