Jour de deuil de « Tassoua » : le Leader revit et pleur la passion de l’Imam Hussein et de ses compagnons

Téhéran (IRNA)-La troisième nuit consécutive des cérémonies de commémoration de deuil du Prince des martyrs, le très vénéré Imam Hussein (P), petit-fils du noble Prophète de l'Islam (SAW) et le troisième imam des musulmans, a eu lieu le vendredi soir (28 août) coïncidant avec le jour de deuil de « Tassoua » en présence du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khameneï, dans le Hosseiniyeh de l’Imam Khomeini de Téhéran. La commémoration du deuil de Muharram se présente différemment cette année en Iran pour cause du coronavirus qui n’a pas permis la tenu des cérémonies dans le format habituel . En raison de l'épidémie de la Covid-19 et de l'insistance de l'Ayatollah Khamenei à suivre les règles sanitaires demandées par le Siège iranien de la lutte contre le coronavirus, la cérémonie s'est déroulée sans la présence de la foule. Le jour de Tassoua (le neuvième jour du mois sacré de Muharram), rappelle le martyre du vénéré Abalfazl Abbas (que la paix soit sur lui), le frère de l'Imam Hussein (P) qui est l’un des points culminants de la tragédie de l’Achoura.