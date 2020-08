Tragédie de Kerbala : commémorations de deuil du Tassoua dans le désert de Khourian

Semnan (IRNA)-Les commémorations du deuil du neuvième jour de Muharram (Tassoua) a eu lieu dans le désert khourian de Semnan, au centre de l’Iran, ayant pour thème « Deuil dans le désert » et dans le but de raviver la tradition du deuil dans une ambiance désertique où l'Imam Hussein et ses fidèles compagnons ont été martyrisés. Le désert de Khourian est situé à environ 20 km au sud de la ville de Semnan, Cette cérémonie s'est déroulée conformément aux instructions sanitaires dont le respect est nécessaire dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus.