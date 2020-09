La pisciculture en cages flottantes à l’ouest de l’Iran

Téhéran (IRNA)- La pisciculture en cage a été l'une des méthodes de développement de l'aquaculture au cours des deux dernières décennies dans le pays. La pisciculture utilise des cages de formes et de matériaux différents avec un débit d'eau. La pisciculture dans des cages flottantes est l'un des moyens de pisciculture les moins coûteux par rapport à la culture en étang, car elle a besoin de sources d'eau abondantes pour l'irrigation et le drainage, ainsi que de terres adaptées à la culture. La province de Chahar Mahal et Bakhtiari est le premier producteur de poissons d'eau froide du pays, avec un volume de production de 2 100 tonnes par an.