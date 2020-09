Maragheh (IRNA)-Le gouverneur adjoint de l'Azerbaïdjan oriental (nord-ouest de l’Iran) et le gouverneur spécial de la ville de Maragheh ont visité dimanche 6 septembre, certains sites historiques dans la région. Maragheh est l'une des 10 premières villes du pays en termes de riche contexte historique et culturel, avec plus de 300 œuvres enregistrées au niveau national. (Photo : Sajjad Abdi)