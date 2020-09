Covid-19 : les enfants sont aussi exposés au risque

Hamedan (IRNA)-La plupart des enfants qui se présentent chaque jour à l’hôpital avec des symptômes de la maladie épidémique de coronavirus, sont ceux qui ont assisté à une réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu privé. Soit ils étaient directement présents, soit leurs parents ont participé à un rassemblement de haut risque et ont ensuite transmis le virus à leur enfant. Les données des dernières études indiquent en particulier que les charges virales chez les très jeunes patients ne diffèrent pas significativement de celle des adultes et que les enfants pourraient être aussi contagieux que les adultes. En plus le risque de contracter le coronavirus n’est pas minime chez les enfants.