Iran: récolte des figues à Estahban au sud

Chiraz (IRNA)- Estahban, dans l'est de la province du Fars au sud de l’Iran, est connue comme la ville de figues et avec plus de 24 000 hectares de superficie cultivée, elle possède les plus grands jardins de figuiers des zones arides du monde. Le faible rendement des cultivars frais en raison de la faible durée de conservation du produit, est rarement commercialisé par les agriculteurs et est utilisé pour préparer des figues séchées Dans les vergers de figuiers de la ville, les figues vertes sont principalement cultivées et récoltées à des fins économiques et d'exportation. Le mode de transformation des figues le plus commode est la conservation par séchage. Les figues sont séparées par des machines automatiques puis stockées en vrac par des ouvriers dans une chambre frigorifique. Elles sont utilisées dans une variété de produits, y compris les gateaux, muffin, le sirop et la confiture de figues, etc.