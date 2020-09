Achoura et le théâtre religieux traditionnel iranien : le tazieh de « Soleil de l'Euphrate » à Yazd

Yazd (IRNA) –Un Taziieh (un genre théâtral religieux traditionnel, commémorant essentiellement le martyre de l’Imam Hossein (P), troisième Imam des Chiites, et les passions des membres de la famille du noble Prophète de l’Islam (PSLS), intitulé « Le soleil de l'Euphrate » est mise en scène par des jeunes artistes de la ville de Yazd au Centre de l’Iran, et soutenue par l'organisation socio-culturelle et sportive de la municipalité de la région dans le quartier de Kheyr Abd. L'action se déroulera pendant cinq nuits conformément aux directives de santé en cette période de l’épidémie de Coronavirus et sera diffusée en direct au public via des réseaux virtuels. (Photo: Massoud Mirjalili).