Musique: Atelier de fabrication de Dotar

IRNA - M. Saberi et son épouse produisent du Dotar (un luth traditionnel à long manche trouvé en Asie centrale et en Iran) ensemble dans un petit atelier depuis plusieurs années. Mme Saberi travaille également dans le domaine de la fabrication de Kamancheh (qui appartient à la famille des instruments à cordes utilisé dans la musique persane azerbaïdjanaise et kurde.) En plus de faire du Dotar, M.Saberi possède des compétences particulières pour jouer et chanter avec cet instrument musical local. Le Dotar du Khorasan du Nord est l'un des instruments anciens populaires du nord-est de l’Iran et est lié à une grande partie de la culture musicale de cette terre