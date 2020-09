Téhéran (IRNA)- Une cérémonie en honneur de la Sainte Croix s'est tenue en présence de l'archevêque des Arméniens à Téhéran, l'archevêque Mgr. Sebouh Sarkissian et du représentant de la communauté arménienne au Parlement iranien Ara Shawardian à l'église de la Sainte Croix, tout en respectant des protocoles sanitaires. Le 14 septembre marque la fête de l’exaltation de la Sainte Croix, c'est l'une des plus grandes fêtes de l'Est et symbolise la victoire du Christ.