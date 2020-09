Iran : le village touristique de Masouleh au nord

Masouleh est situé dans le sud-ouest de la province de Guilan au nord de l’Iran. Sa nature paradisiaque, ainsi que ses effets historiques et culturels ont redoublé la beauté de la ville. L'architecture de Masouleh est unique. Les bâtiments ont été construits à flanc de montagne et sont reliés entre eux. Les cours et les toits servent d'espaces piétons de la même façon que les rues, puisque le toit d'une maison sert de cour à la maison qui est située au-dessus. Masouleh n'autorise pas l'accès aux véhicules motorisés, à cause de sa conception unique. C'est le seul village en Iran à disposer d'une telle interdiction. Les rues étroites et les nombreux escaliers ne permettraient de toute façon pas aux véhicules de circuler dans le village. L'extérieur des bâtiments est recouvert d'argile de couleur ocre/jaune. Cela permet une meilleure visibilité dans le brouillard.