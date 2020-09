Ispahan à l'époque safavide : salle de bains de la famille royale

Ispahan (IRNA) - Le Bain des princes a été construit à l'époque safavide. La fondatrice de cette œuvre architecturale est l'une des princesses safavides du nom de Chahrbanou Begom, la fille de Shah Sultan Hussein Safavid. Ce bâtiment est situé à l'intersection des deux anciens bazars d'Ispahan. Récemment rénové ce Bain sera bientôt transformé en musée.

Selon l'IRNA, Nabiollah Khoun Mirzai s’exprimant mardi 15 septembre lors de la cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération avec l'Institut de la nutrition et de l'industrie alimentaire a ajouté : « La production de poisson et de produits aquatiques a augmenté ces dernières années, de sorte que l'Iran est désormais dixième dans la production de crevettes dans le monde. »

« Dans la pêche sur l'océan Indien, il se classe deuxième au monde et premier dans la région », a-t-il encore déclaré.

« La production aquacole en Iran au début de la révolution était d'environ 32000 tonnes

Cette année, le montant de la production aquatique en Iran atteindra un million et 370 mille tonnes et en 1400 il dépassera un million et 500 mille tonnes », a-t-il poursuivi.

