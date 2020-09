Musée et tombeau du Maître Chahriyar, grand poète contemporain iranien

Tabriz (IRNA) - La maison du Maître Mohammad Hossein Behjat Tabrizi, surnommé Chahriyar, poète contemporain iranien, est devenue un musée et demeure l'une des attractions touristiques de Tabriz au nord-ouest de l’Iran. Cette maison-musée appartient à la deuxième période Pahlavi et est située dans le quartier Maghsoudiyeh de la ville turcophone. Elle a été inscrite comme l'un des monuments nationaux d'Iran men ars 2008. La maison du défunt Maître Chahriyar a été construite sur une superficie d'environ 241 mètres sur 2 étages. Le tombeau du maître est situé dans le cimetière des poètes de Tabriz. Plus de 400 poètes, mystiques et écrivains iraniens se reposent dans ce magnifique site. Le 17 septembre, jour de la disparition de ce célèbre poète iranien originaire de l’Azerbaïdjan de l’Est, a été choisi comme Journée nationale de la poésie et de la littérature persanes avec l'approbation du Conseil suprême de la Révolution culturelle.