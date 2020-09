Dôme Alavian à Hamedan

Téhéran (IRNA)- Le Gonbadeh Alavian (Alavian Dome), vieux de plusieurs siècles, est considéré comme un exemple exceptionnel d'architecture perso-islamique. Cependant, son dôme vert du XIIe siècle, immortalisé par une référence à celui-ci dans l'œuvre du poète Khaqani (vers 1121-1190), a été enlevé depuis longtemps, mais sa tour en brique reste célèbre pour le stuc floral tourbillonnant ajouté dans le Ère mongole ilkhanide; cette ornementation est décrite par un Robert Byron ravi dans Road to Oxiana. Dans sa petite cave, se trouvent les tombes de deux anciens de la famille Alavian. La zone intérieure est formée de six pièces avec des arcades. Des tombes rasées de cube couvertes de briques turquoise sont au centre. Une plaque rectangulaire avec des motifs en stuc en nid d'abeille et des motifs de fleurs est accrochée au-dessus de l'entrée de la structure. Le cadre extérieur de cette plaque porte des reliefs en stuc d'inscriptions coraniques dans la main de calligraphie coufique.