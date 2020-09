IRNA (Tabriz) - Le deuxième tour des compétitions de motocyclisme de vitesse en 5 disciplines et la troisième étape de la ligue de course en roller se sont déroulés vendredi 25 septembre dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l’Iran, avec la participation d'athlètes et passionnés de ces sports aux niveaux amateur et professionnel sur la piste de Yadegar-e Emam de la ville de Tabriz. (Photo : Seyyed Kazem Yousofi)