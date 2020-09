Téhéran (IRNA)-La salle Vahdat (Talar-e Vahdat) de Téhéran a ouvert ses portes au public samedi soir 26 septembre 2020 pour un concert-spectacle intitulé « Alamdar » (commémorant la tragédie d’Achoura et le martyre de l’Imam Hussein (P) et de ses fidèles compagnons) , mis en scène par Hossein Paarsaaï, interprétée par l'Orchestre symphonique de Téhéran dirigé par Bardia Akhvas et chanté par Pouria Akhvas.