Tabriz (IRNA) - La deuxième étape du camp de l'équipe nationale de tir à l'arc dans la catégorie d’adulte a commencé à Tabriz. Ce camp se tiendra en présence de 10 hommes et femmes jusqu'au 7 octobre et se fera dans le strict respect des règles sanitaires. Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc.