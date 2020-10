Iran : Uramanat bientôt inscrit au Patrimoine mondial

Kermanchah (IRNA) - Le dossier complet d'enregistrement global de la région d'Uramanat a été envoyé à l'UNESCO. Huraman ou Uraman est le nom des régions historiques à la texture en gradins et aux coutumes très spéciales qui comprennent des parties des villes de Sarvabad, Sanandaj et Kamyaran de la province du Kurdistan et les villes de Paveh, Javanroud, Nodcheh et Nosud de la province de Kermanchah à l’ouest de l’Iran. La région d'Uramanat dans la province du Kurdistan compte une ville (Uraman Takht) et 76 villages. À ce jour, 13 villages de cette région ont été inscrits sur la liste des monuments nationaux et les dossiers d'enregistrement de 22 villages sont en cours de suivi. Le mot Huraman ou Uraman se compose de deux parties : Hura signifiant Ahura et Man signifiant maison, lieu et terre, et en fait cela signifie « la Terre d’Ahura » et l’endroit d’Ahura Mazda. Ahura Mazda mot du vieux-perse qui signifie (« Seigneur de la Sagesse ») en persan est la divinité centrale de l'ancienne religion mazdéenne. C’est la divinité unique, abstraite et transcendante du culte zoroastrien. (Photo: Seyyed Mosleh Pir Khazraniyan)