Une petite promenade dans le Jardin botanique national d'Iran

Téhéran(IRNA) - Le Jardin botanique national d'Iran d'une superficie de 145 hectares est situé sur le versant sud de la chaîne de montagnes d’Alborz et les terres de Chitgar et au nord-ouest de Téhéran. La conception et la construction de ce jardin ont été lancées en 1969 par des experts iraniens et avec la coopération d'un certain nombre d'experts étrangers. Dans le plan général, la création d'échantillons d'habitats représentant différentes régions de croissance de l'Iran et du monde a été envisagée ; Il existe également un certain nombre de collections thématiques conçues à des fins éducatives, de recherche et décoratives. Ceux qui sont intéressés peuvent visiter ce jardin en achetant un billet en ligne ou en personne. (Photographe : Mina Afchari)