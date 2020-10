Iran : l'automne à Jahan Nama au nord

IRNA : La zone protégée de Jahan Nama est située dans la province du Golestan au nord de l’Iran, à 60 km de la ville de Kordkoy et à 85 km de Gorgan. Jahannama est un village d'été avec une altitude de 3086 mètres. La superficie de cet espace vert est d'environ 30 650 hectares. Environ 607 espèces de plantes vasculaires ont été identifiées et enregistrées dans cette zone, qui est également les principaux habitats des cerfs élaphe, des ours, des cochons sauvages, des loups, des léopards, des brebis, des béliers, des loups et des chèvres. Cette zone est la plus grande zone protégée de la province du Golestan après le parc national de la région. Cette zone a été déclarée zone protégée en 1973. (Photo : Ehsan Fazli Osanlou)