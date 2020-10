Saison automnale : récolte de raisin à Urmia

Urmia (INRA)- Avec la fin de la saison estivale et le début de la récolte des produits agricoles, la cueillette du raisin en tant que l'un des principaux produits agricoles en Urmia a commencé. On Peut des dérivés du raisin tels que le jus, le raisin sec, De plus, c’est l’occasion de booster l’industrie manufacturière de cette branche qui peut donner des dérivés du raisin tels que le jus et le raisin sec. Le développement de l’agroalimentaire est un secteur à la portée de l’économie iranienne sans nécessiter des investissements importants. La ville turcophone d’Urmia à l’ouest de l’Iran a là une excellente opportunité à saisir.