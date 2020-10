Palais de Golestân, un palais glorieux à Téhéran

Téhéran (IRNA)- Le palais de Golestân à Téhéran est l'un des endroits les plus spectaculaires. Ce grand palais est une collection de bâtiments précieux et plus anciens qui ont été construits et achevés à différentes époques. C'est l'un des monuments et palais les plus importants du pays et un bel exemple de l'art, de l'histoire et de l'architecture iraniens. Le palais du Golestan se dresse sur le site de l'Arg (citadelle) de Téhéran qui a été construit à l'époque de Shah Tahmasp I de la dynastie safavide au 16ème siècle et a ensuite été rénové par Karim Khan de la dynastie Zand. Lorsque Agha Mohammad Khan de la dynastie Qajar (1742–1797) a choisi Téhéran comme sa capitale, le palais du Golestan est devenu la résidence officielle du Shah, qui l'a reconstruit et complété par de nouveaux bâtiments. Le palais du Golestan est vibrant, coloré et plein de figures esthétiques ornées créées par des artistes Qajarian talentueux. Cet élégant jardin a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013 car il est créé en mélangeant les beaux-arts iraniens et l'architecture et la technologie européennes qui sont devenues un phénomène dans l'histoire et la culture iraniennes. Il existe de nombreux sites touristiques populaires situés autour du palais, tels que le grand bazar, le musée national d'Iran, le jardin Negarestan, le palais Masoudieh, le musée national de la bijouterie, etc.