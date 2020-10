Téhéran (IRNA)- Le Musée national d'Iran est situé à Téhéran et est considéré comme le plus grand musée d'Iran. L'architecte de ce bâtiment était André Godard, un architecte français. Le design extérieur de ce musée a inspiré le design de Taq Kasra dans la ville de Ctésiphon à l'époque sassanide. Ce musée est divisé en deux parties de l'Iran ancien et de l'ère islamique. Dans la partie ancienne de l'Iran, des objets historiques de la période paléolithique (il y a un million d'années à douze mille ans) à l'époque sassanide (il y a 1500 ans) sont exposés. Dans la section islamique, les œuvres de la période post-islamique exposent également. Au rez-de-chaussée du musée de l'Iran ancien, la poterie et les objets exquis appartiennent à différentes périodes de l'histoire de la période contemporaine au huitième millénaire avant JC. Le nombre d'objets exposés dans la section salle préhistorique appartient à l'Elam civilisé. Toutes les périodes de l'Élamite, de nombreuses œuvres d'art ont survécu, en particulier de la période du Moyen-Élam, qui est l'une des périodes les plus glorieuses du triple élamite. Le temple Chogha Zanbil est l'un des vestiges architecturaux les plus importants de cette période, avec des œuvres remarquables telles que la statue de la vache, etc. Les magnifiques œuvres de la période achéménide sont parmi les exemples remarquables de l'ancien musée iranien.