Téhéran (IRNA)- La maison de jardin appartenait à Amin ul-Sultan, le premier ministre de Nasser al-Din Shah, Muzaffar al-Din Shah et Mohammad Ali Shah Qajar. La maison a été achetée par Haj Rahim Ittihadiyeh après la mort d'Amin ul-Sultan. Au fil du temps, cette maison historique a été délabrée et ruinée. Par la suite, il appartenait à l'Organisation d'embellissement de la municipalité de Téhéran en septembre 2015 et est en cours de rénovation.