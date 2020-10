Iran : récolte du thé rouge dans un village de Karoun au sud

Ahvaz (IRNA)- La récolte du thé rouge dans le village d'Alveh de la ville de Karoun au sud a commencé. Le village d'Alveh, à dix kilomètres de la ville de Karoun, est l'un des pôles de la récolte du thé aigre. Une faible irrigation et un bon rendement de la culture sont les avantages de la culture du thé aigre. Le thé aigre est plus résistant à la salinité du sol et de l'eau que les autres plantes médicinales aromatiques et est la plante la plus appropriée dans les zones sèches. Le thé rouge est aussi intéressant non seulement pour la prévention mais aussi comme traitement des maladies du foie (hépatites virales, stéatose hépatique, cirrhose, réduire la tension artérielle et contrôler le cholestérol sanguin). Aider à réduire le stress fait également partie des vertus de cette plante médicinale. (Photo : Ali Moarref)