Téhéran (IRNA) – Ostad Mohammad Reza Shajarian s’éteint ce jeudi après-midi 8 octobre à l'hôpital Jam de Téhéran des suites d’une longue maladie. Le « Roi du chant » traditionnel d’Iran a été admis à l'unité de soins intensifs le 5 octobre dans un état instable et pour des problèmes cardiaques, pulmonaires et respiratoires, la perte de conscience, l’hypotension et la chute des plaquettes.