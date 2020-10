Téhéran (IRNA) - La cérémonie de deuil de l'Arbaïn marquant les célébrations du quarantième jour du deuil de l'Imam Hussein(P) et la commémoration de la tragédie de l’Achoura, s'est tenue à Téhéran dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les marches se sont déroulées de manière limitée et spontanée dans les rues de Téhéran en raison de l'épidémie de coronavirus et malgré les informations sur la non-tenue des cérémonies. (Photo : Abdollah Heydari)