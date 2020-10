Mausolée de Hafez

Chiraz (IRNA)-Khwajeh Chams-od-Dïn Muḥammad Ḥafeẓ-e Chirazi connu sous le nom de Hafez, est un poète, philosophe et un mystique né vers 1325 dans la ville de Chiraz au sud de l’Iran et mort à l'âge de 64 ans, probablement en 1389 ou 1390. Les vers du « Seigneur du ghazal mystique et lyriques » restent parmi les plus populaires des poèmes persans. Ils sont fréquemment utilisés dans la musique traditionnelle iranienne, comme dans les œuvres du défunt Mohammad Reza Shadjarian. Le Divan de Hafez est utilisé comme aide à la divination populaire. Nombreux Iraniens ouvrent son Divan (recueil) pour y chercher leur destin ou pour trouver la réponse à leurs questions ou la résolution à leurs problèmes. Son mausolée est au milieu d'un jardin persan à Chiraz et attire encore aujourd'hui de nombreuses personnes, pèlerins ou simples amoureux de poésie, venues lui rendre hommage. (Photo : Reza Qaderi)