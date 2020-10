Téhéran (IRNA)- La cérémonie de remise des diplômes des cadets des forces armées s'est tenue ce matin en présence (via vidéoconférence) du Guide suprême de la Révolution islamique (le commandant en chef des forces armées). En vue de respecter les mesures sanitaires prises à cause de la propagation du coronavirus, seulement un nombre limité d'unités élites de l'armée de la République islamique d'Iran, du CGRI et de la police iranienne étaient présents à cette cérémonie de l'Université Imam Ali. Lors de son discours solennel, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré sur le rôle des forces armées iraniennes: "En plus d'assurer la sécurité, nos forces armées effectuent d'autres tâches importantes au service de la nation, dans l’infrastructure et les services de santé. Dans le cas de la lutte contre le coronavirus, les forces armées sont vraiment sur le terrain. Étudier dans nos universités militaires est l'un des actes les plus honorables les plus précieux. Parce que les forces armées assurent la sécurité du pays. Sans cela, toutes les autres valeurs importantes telles que l'éducation, la justice et le bien-être seront perturbées."