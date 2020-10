Le Boulevard de Chahar Bagh: une avenue historique à Ispahan

Téhéran (IRNA)- L'un des premiers endroits et promenades construits au début du XVIIe siècle était un boulevard merveilleusement planifié appelé Chahar Bagh Ave (les quatre vergers). L'avenue Chahar Bagh originale mesurait environ six kilomètres de long. Une rue très large, avec un canal d'eau courante au centre et deux rangées de beaux platanes hauts. Le Chahar Bagh était entouré de beaux vergers (jardins fruitiers). C'était une rue de promenade très agréable. Chahar Bagh se composait de trois parties; Le centre Chahar Bagh, partant de l'actuelle municipalité, s'étendait jusqu'au pont Allah Verdi Khan. Le Chahar Bagh supérieur a commencé du pont Allah Verdi Khan à la montagne Sofeh et le Chahar Bagh inférieur, de l'actuelle municipalité à Shohada Squere. Au cours de la dynastie safavide, de beaux vergers ont été construits du côté ouest de l'avenue Chahar Bagh. Des palais royaux ont été construits de l'avenue Chahar Bagh à la place Naghshe Jahan (Imam). Les zones résidentielles ont commencé à partir de la partie orientale de la place Imam. Non seulement l'avenue Chahar Bagh, mais aussi les vergers et les beaux palais qui ont été construits dans des centres de jardins ont été magnifiquement conçus. Les voyageurs qui ont visité Ispahan ont expliqué l'avenue Chahar Bagh comme l'une des plus belles rues du monde.