La ville iranienne de Kouhpayeh où passent encore des Caravanes (+Vidéo)

Ispahan (IRNA) - La ville historique de Kouhpayeh est l'une des plus anciennes villes de la province d'Ispahan, située au bord du désert central iranien. Le caravansérail Abbassi, la grande mosquée, le bazar, le champ de Hadj Hassan, le réservoir de l'eau et les tours à vent font partie des attractions historiques et touristiques de cette ville. La ville de Kouhpayeh loge aussi une cité cinématographique où James Fargo réalise son film "Les Caravanes". Ce film est sorti en 1978. Michael Sarrazin, Jennifer O'Neill, Anthony Quinn, Behrouz Vossoughi et Mohammad Ali Keshavarz ont joué dans ce film irano-américain. Photos: Zahra Baghban

Notons que la vidéo représentant le caravansérail Abbassi de Kouhpayeh (daté de l'époque Safavide) concerne l'époque d'avant la réalisation du projet de restauration de ce monument historique.