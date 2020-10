Iran : le village en escalier de «Sar Aqa Seyyed» au sud-ouest

Chahr-e Kord (IRNA)- Le village de Sar Aqa Seyyed est l'un des villages de la province du Tchaharmahal-et-Bakhtiari, et qui se trouve dans la région de Kouhrang. Avec les premières chutes de neige, la seule route de communication du village, qui est un chemin de terre, sera fermée jusqu'au printemps de l'année prochaine. La structure de ce village est en escalier et face au soleil pour profiter au maximum de la chaleur du soleil dans la saison hivernale. Cette structure en gradins où des maisons sont agencées les unes sur les autres, en plus de donner une beauté particulière à ce village est un vrai labyrinthe avec ses nombreuses ruelles escaliers. A l’instar du magnifique village de Masouleh au nord de l’Iran, une série de chalets sont construits sur une pente, de telle sorte que la cour de chaque maison est le toit d'une autre maison. Cela aide les gens à utiliser l'espace pour sécher le fourrage et les légumes, un endroit pour faire aussi du pain et faire de l'artisanat. (Photo : Ahmad Riyahi Dehkordi)