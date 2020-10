La récolte du safran dans la province de Golestan

Gorgan (IRNA)- La récolte du safran à l'est de la province de Golestan commence fin octobre et se poursuit jusqu'à la mi-novembre. La culture du safran dans les villages de cette province a débuté il y a environ 20 ans et la tendance à créer de nouvelles fermes dans la région s'est accrue au cours de la dernière décennie. L'Iran est le premier producteur du safran dans le monde. Le centre principal de la production du safran se trouve à l'est d'Iran. La province de Golestan, située au nord du pays, est également l'un des centres agricoles pour la culture des plantes médicinales et de la production de l'Or rouge. Photos: Ali Asghar Ghezelsaflou