Iran : «Lagji», l'espèce végétale la plus importante de la province de Buchehr au sud

Buchehr (IRNA) - Legji est l'une des espèces végétales les plus importantes de la province de Buchehr. Il s’agit d’une plante polyvalente qui pousse dans la plupart des villes de la province, en particulier à Deylam, Guenaveh, Dachti, Dachtestan et Tanguestan. Cette plante indigène aux nombreuses vertus est connue pour ses bienfaits médicinaux uniques utiles pour le traitement de diverses maladies. Ses fruits crus sont bon pour faire des conserves maison au vinaigre et ses fruits mûrs sont consommés frais. D’autres parties de cette plante peuvent être utilisées comme nourriture pour les animaux après séchage (Photo: Abbas Heydari).