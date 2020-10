Téhéran (IRNA)- Le tekyeh de Heidar (dans la terminologie chiite iranienne, fait référence au lieu où se déroulent les cérémonies de deuil des chefs religieux, en particulier les cérémonies de deuil de l'imam al-Hossein (as) à Muharram ainsi que les cérémonies de ta'ziya) et le marché des charpentiers font partie des anciens quartiers de Tabriz et datent de la dynastie Qâdjâr.