Défendre l’Islam : en image la conférence de presse conjointe des chefs de minorités religieuses en Iran

Téhéran (IRNA) - Une conférence de presse conjointe des chefs des minorités religieuses des Assyriens, Arméniens, Juifs et Zoroastriens s’est tenue le vendredi 30 octobre, à l’église assyrienne d’Orient, Mar Gewargis, à Téhéran avec la présence de Mar Narsai Benjamin Bishop, l’archevêque de l’église apostolique catholique assyrienne d'Orient, le grand rabbin Younes Hamami Lalehzar, chef religieux des juifs iraniens et Grigoris Nersisyan, représentant du conseil religieux du Patriarcat arménien. Les représentants des communautés minoritaires iraniennes ont dénonce à cette occasion les publications outrageuses des médias français dénigrant ce qui est saint en Islam et le soutien controversé du Président français, Emmanuel Macron, aux caricatures injuriant le le très vénéré Muhammed (PSLS), noble Prophète de l’Islam, grande religion du monothéisme abrahamique.