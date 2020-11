Elevage des chèvres suisses au centre d'Iran

Yazd (IRNA)- La chèvre Saanen est une race caprine originaire de la Suisse. Le blanc et le crème sont les seules couleurs de cette espèce. C'est une excellente laitière. Elle produit en moyenne 900 litres de lait par lactation, mais les plus productives dépassent 1 000 litres. C'est la race laitière la plus répandue au monde. Cette chèvre laitière est originaire de la commune de Saanen dans l'Oberland bernois à qui elle doit son nom. Elle est bien implantée dans les Alpes bernoises depuis très longtemps et depuis dans toute la Suisse. La chèvre Saanen est adaptée aux conditions climatiques de Meybod (au centre d'Iran) et plus de 2200 têtes de cette race existent dans les fermes modernes de cette ville dans la province de Yazd. Photos: Marzieh Emami