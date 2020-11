Téhéran (IRNA)- Al Nadan est un lac magnifique et unique situé dans les contreforts du mont Izni Koh dans la ville de Sari dans la province de Mazandaran (nord de l'Iran). L'eau de ce lac provient de la pluie et il n'y a pas de rivière qui coule vers lui. La superficie de ce lac est de 17 hectares, mais quand il pleut, il atteint 30 hectares. Les arbres et arbustes à feuilles larges font du lac une destination préférées des touristes en toutes saisons, surtout en automne.