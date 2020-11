L'armée de l'air iranienne organise des exercices massifs

Téhéran (IRNA)- Ce n'est pas une vraie guerre, mais c'est une chance pour les jeunes pilotes iraniens de tester leurs prouesses dans des scénarios de guerre en temps réel. Ces mouvements impressionnants font partie d'un exercice militaire annuel baptisé Defenders of Velayat Skies. Organisée par l'armée de l'air de l'armée iranienne, la manœuvre massive engage toutes les bases aériennes de l'armée iranienne à travers le pays. Les exercices de deux jours ont vu l'utilisation d'avions intercepteurs, de chasseurs-bombardiers, d'avions de transport moyens et lourds, d'avions de patrouille ainsi que de drones de reconnaissance et de bombardement.