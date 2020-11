Iran : les beautés de la vie à Mazandaran au nord

Sari (IRNA)- Le 14 Aban dans le calendrier iranien, soit le 4 novembre, a été dédié à la province verdoyante du Mazandaran au nord. Cette journée est célébrée chaque année depuis 2008. Largement accueilli par ses habitants, les célébrations se prolongent pendant la semaine qui suit la Journée et on parle depuis de la Semaine de Mazandaran. Pendant cette période divers programmes sont organisés dans la province pour présenter la culture, les coutumes et les atouts de Mazandaran. L'Agence de presse de la République islamique (IRNA) publie à cette occasion une partie de ses images d'archives qui exposent les beautés de la vie dans cette région ancienne et touristique de l’Iran.