Attentat terroriste à l’université de Kaboul : la Tour Azadi de Téhéran rend hommage aux victimes

Une grande fresque lumineuse rend hommage aux victimes de l’attentat terroriste daechiste contre l’université de Kaboul. Une projection d'images animées pour exprimer la solidarité des Iraniens avec le gouvernement et les familles et les proches afghans. Le mapping vidéo s’est tenu le jeudi 5 novembre à 19 heures locale, heure de Téhéran, en présence de l’ambassadeur d’Afghanistan en poste en Iran, Abdolghafour Lival. Le spectacle a paré la Tour Azadi des lumières du drapeau afghan en hommage aux victimes du drame de 2 novembre. Au moins 22 personnes, des étudiants pour la plupart, ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans une attaque barbare, revendiquée par le groupe terroriste de Daech contre l'université de Kaboul. L'attaque menée par trois assaillants portant des charges explosifs a été lancée lorsque des responsables gouvernementaux arrivaient sur le campus pour inaugurer une foire du livre iranien.