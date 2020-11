Téhéran (IRNA)- Les habitants des villages de Qaleh Rashid, Shekarabad et Hossein Abad à Ardal Chaharmahal et Bakhtiari travaillent dans la mine de sel de Qaleh Rashid (Castle de Rashid) depuis plusieurs siècles. Du début du printemps à la mi-automne, les femmes de ces trois villages récoltent le sel (cueillette du sel = un terme local) des roches d'où l'eau salée a coulé et séchée.