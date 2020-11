Iran : exposition-vente d’œuvres de prisonniers à Qazvin à l’ouest

Qazvin (IRNA)-Une exposition-vente d’œuvres de prisonniers (artisanat) se tient dans la province de Qazvine à l’ouest de l’Iran. Les prisonniers de la province ont réussi à fabriquer et à produire toutes sortes d'objets artisanaux en suivant des cours de formation à l'artisanat. Ces produits sont offerts dans la boutique spéciale des œuvres des prisonniers et dans diverses expositions, dont les bénéfices retournent aux détenus et à leurs familles. Qazvin est une ville d'Iran située à l'ouest de Téhéran et au pied des monts Alborz. Qazvin est la capitale de la province portant son nom.