Téhéran (IRNA)- : cinq bases jumpers iraniens ont effectué un saut en parachute de la plus haute Tour du Drapeau de Téhéran en hommage aux victimes de l’attentat terroriste daechiste contre l’université de Kaboul. Des hommes armés ont pris d'assaut l'université de Kaboul ce novembre lors d'une foire du livre iranienne, tirant des coups de feu et envoyant des étudiants en fuite. L'attaque a fait 35 morts et plus de 50 blessés.