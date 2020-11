En image le sommet virtuel de l'Organisation de coopération de Shanghai 2020

Téhéran (IRNA)-La 20e réunion du Conseil des chefs d'Etat de l'OCS, a été organisée mardi 10 novembre 2020 par liaison vidéo par la Russie, qui assure la présidence tournante de l'organisation cette année. Le sommet revêt une importance particulière et sera observée dans le monde entier à un moment où la pandémie de COVID-19 fait rage et où le monde connaît de profonds changements. L'OSC a été créée le 15 juin 2001 à Shanghai, en Chine, par le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Plus tard, l'Inde et le Pakistan ont rejoint l'organisation. L'Iran, la Mongolie, l'Afghanistan et le Bélarus sont des membres observateurs.