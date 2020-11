Zarif au Pakistan à la tête d'une délégation politico-économique

Téhéran (IRNA)- Mohammad Javad Zarif a été accueilli par Mohammad Ali Hosseini, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Pakistan, un groupe de représentants de l'ambassade et le vice-ministre des Affaires régionales du ministère des Affaires étrangères du Pakistan à son arrivée à la base aérienne de Noor Khan. Au cours de sa visite de deux jours au Pakistan, le Ministre des affaires étrangères rencontrera le Premier Ministre Imran Khan, le Ministre des affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi et le général Qamar Javid Bajwa, commandant de l'armée pakistanaise. Un discours à la réunion de l’Institut d’études stratégiques d’Islamabad (ISSI) sera un autre programme de Zarif à Islamabad. Les moyens d'élargir les relations bilatérales, de suivre la mise en œuvre des accords entre les deux pays, de consulter sur les développements régionaux et internationaux seront parmi les sujets les plus importants des entretiens de Mohammad Javad Zarif avec de hauts responsables pakistanais.